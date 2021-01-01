النقل: 20 هزة أرضية سجلها العراق الشهر الماضي

2021/01/01 | 22:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، التابعة إلى وزارة النقل، الجمعة، تسجيل 20 هزة أرضية خلال شهر كانون الاول من العام الماضي 2020.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (1 كانون الثاني 2021)، ان "وزارة النقل / الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي بمتابعة المدير العام علي صاحب البهادلي اصدرت خارطة النشاط الزلزالي لعام 2020، المسجلة في شبكة المراصد الزلزالية العراقية".

وأضاف البيان، أن "عدد الهزات الأرضية المسجلة في قسم الرصد الزلزالي خلال شهر كانون الاول من العام الماضي 2020 بلغ (20) هزة ارضية حسب ما تم تسجيلة في قسم المراصد الزلزالية المنتشرة حول البلاد وفق التوزيع الجغرافي والمؤشر في الهيئة العامة".

وتابع، ان "اغلب الهزات الأرضية تركزت في مناطق جنوب قضاء مندلي وخانقين وبدرة وبلد روز وكركوك وحلبجة ومحافظة اربيل ، لاسيما بعد تسجيل عدد من الهزات الارضية في المناطق المجاورة والقريبة من الشريط الحدودي للبلاد ومنها تركيا وايران والكويت وبمعدلات متفاوتة من القوة ومن منطقة الى اخرى".

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