مكان النازح - مكان لا يمكن أن يملأه أحد - ناهد بدوية

2021/01/01 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ناهد_بدوية غادر عالمنا في اليوم ذاته ثلاثة نازحين نجلاء مخلوف وحاتم علي وبيير كاردان تاركين ثلاثة أماكن ستبقى شاغرة الى الأبد.



ثلاثة أماكن تخصهم وحدهم تم بناءها لبنة لينة وكل لبنة ممزوجة بالدموع والألم والعمل الشاق حتى صار لهم مكانهم الخاص الذي لا يمكن أن يملأه أحد غيرهم.



لست مع الشاعر جان كوكتو، الذي يقول إن الشعراء لا يموتون وإنما يتظاهرون بالموت.



فالشعراء وكل المبدعين والشخصيات الكبيرة يتركون لن ......





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