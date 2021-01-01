لا نهوض دون الكهرباء ـ1ـ - مهند البراك

2021/01/01 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مهند_البراك الكهرباء هو اكبر عصب حي للحياة البشرية على كوكبنا، فهو عصب الصناعة و الاقتصاد و الثقافة و المعرفة و الاتصالات في عالم اليوم، و لم يكن تهديد وزير الخارجية الاميركي جيمس بيكر مطلع التسعينات، لدكتاتورية صدام حينها و علناً ( انكم اذا اصررتم على مواقفكم، فاننا سنعيد العراق الى زمن ماقبل الكهرباء) لم يكن صناعة كلام تهديدي، و لم تكن خطة لينين مطلع القرن الماضي المسماة (كهربة روسيا) مجرد تصعيد معنويات، من ......





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