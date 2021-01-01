تركيا.. 212 وفاة جديدة بكورونا مع بدء حظر التجول

2021/01/01 | 23:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة التركية، الجمعة،

تسجيل 212 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال

الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات

إلى 21093، فيما دخل حظر التجول المفروض

لـ4 أيام حيز التنفيذ.

وأشارت الوزارة إلى ارتفا

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