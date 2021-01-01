الولايات المتحدة.. اعتقال العشرات في مينيابوليس خلال احتجاج على قتل الشرطة أمريكيا من أصل إفريقي

2021/01/01 | 23:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت القوات الأمنية الأمريكية في

مينيابولس العشرات من الأشخاص أثناء

تجمع للمطالبة بتفسير قتل الشرطة

الأربعاء الماضي شابا أمريكيا من أصول

إفريقية.

ونشر ضباط إنفاذ القانون شريط فيديو

للضحية دولال بيل

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