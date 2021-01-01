2021/01/01 | 23:02 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان صحفي: ادارة نادي الزوراء تنفي اي تدخلات في اختيارها للمدرب المقبل و تؤكد: سنختار الافضل للنوارس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/01 | 23:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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