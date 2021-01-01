2021/01/01 | 23:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعى وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح، الفنان والممثل والدرامي والمخرج التلفزيوني عبد الحكيم الطاهر الملقب بـ”كابتن كابو” الذي توفي الجمعة متأثرا بمضاعفات كورونا.

ويعد عبد الحكيم من الفنانين العصاميين الذين حفروا أسماءهم بإزميل التحدي والإرادة والتصميم على جدار المسرح السوداني والدراما التلفزيونية.

بدأ “كابتن كابو” حياته عاملا بسيطا بمصنع نسيج وتخرج من معهد الموسيقى والمسرح بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا عام 1982.

ونال درجة الماجستير في الفنون من جامعة القاهرة عام 2000، ومن ثم الدكتوراه من جامعة السودان عام 2008.

اشتهر بإدائه للعديد من الأدوار أشهرها كابتن كابو في المسرحية الشهيرة (نقابة المنتحرين)، والعمدة سالم في مسلسل “مهمة خاصة جدا”، والشاويش حميدة في مسلسل دكين عام 1997.

يعد الفنان الراحل أحد رواد فكرة مسرح الصم في السودان، ونال جائزة العرض المتفوق من مهرجان إسبانيا للصم عام 2003.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان ينعى رائد مسرح الصم بالبلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السودان ينعى رائد مسرح الصم بالبلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).