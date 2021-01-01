الشيخ حمودي معزيا بوفاة العلامة محمد اليزدي: رحيله خسارة كبيرة للعالم الإسلامي

2021/01/01 | 23:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عزى رئيس المجلس الاعلى الاسلامي الشيخ همام حمودي، اليوم الجمعة، بوفاة العلامة محمد تقي مصباح اليزدي، معتبرا ان رحيله خسارة كبيرة للعالم الإسلامي.وقال حمودي في بيان تلقته “الايام نيوز”، “إذا ماتَ العالِم، ثُلم في الإسلام ثلمة لا يسدُّها شيءٌ الى يوم القيامة” – صادقُ آل محمد “عليه السلام”.واضاف “ببالغ الأسى والحزن تلقينا […]

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