إدارة الزوراء: نتعامل بشكل احترافي والايام المقبلة سنختار المدرب الافضل

2021/01/01 | 23:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكدت ادارة نادي الزوراء الرياضي، الجمعة، تعاملها باحترافية في تسمية مدرب جديد للفريق..

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