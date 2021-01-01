مجلس الوزراء يقرر تحويل سند ارض الحبيبية إلى نادي القوة الجوية

2021/01/01 | 23:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغدادقرر مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة تحويل سند ارض الحبيبية الـ (49) دونما بشكل رسمي بأسم نادي القوة الجوية الرياضي.

وذكر قائد القوة الجوية رئيس الهيئة الادارية للنادي اللواء شهاب جاهد في بيان للنادي، تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “مجلس الوزراء قرر تمليك الارض للنادي وفك ارتباط وزارة المالية فيها وتحويل سند الارض باسم نادي القوة الجوية بعد اشكالات ومعوقات شهدتها خلال الفترة الماضية”.

وأضاف أن “توصيات لجنة التحري في مجلس الوزراء شهر تشرين الاول بموجب الامر الديواني ( 6 لسنة 2017 ) كانت واضحة وصريحة وهي اعادة ارض الحبيبية الى نادي القوة الجوية الرياضي بشكل رسمي والغاء مشروع الاستثمار عليها”.

وتابع أن “نادي القوة الجوية الرياضي أعاد المبلغ المالي الذي بذمة النادي منذ عدة سنوات الى شركة الموقد للاستثمارات العقارية والصناعية لتعود ارض الحبيبية بشكل رسمي الى النادي ،لافتا إلى أن لجنة ستشكل من قبل الهيئة الادارية لاستلام مستحقاته المالية من قبل اصحاب المحال المستأجرة على ارضه”.



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