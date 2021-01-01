السليمانية..انخفاض كبير في نسبة الاصابات بفايروس كورونا

2021/01/01 | 23:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في المحافظة وعدد الاصابات الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت مديرية صحة السليمانية خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا التي دخلت الى مستشفيات السليمانية خلال الـ24 ساعة الماضية وصل الى 4 حالات.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء والخروج من المستشفى بلغ صفر حالات، وهناك 63 حالة اصابة في مستشفيات السليمانية تحت الرعاية الطبية المستمرة، فيما لم تسجل المحافظة اي حالة وفاة.

واشار البيان الى ان عدد المتبرعين ببلازما الدم في محافظة السليمانية وصل الى 1230.

هذا وكانت وزارة الصحة قد اعلنت عن تسجيل 29901 حالة اصابة و20561 حالة شفاء و1655 حالات وفاة في محافظة السليمانية منذ انتشار وباء كورونا ولحد الآن.

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