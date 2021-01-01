جديد ومجرب.. التربية تنشر رابطاً آخر لنتائج الدور الثالث للصف السادس الإعدادي

2021/01/01 | 23:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التربية، الجمعة، النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي – الدور الثالث للعام الدراسي 2019 – 2020.

وجاء في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه (1 كانون الثاني 2021) أنه " من خلال رابط النتائج النهائية يمكن للطالب الحصول على نتيجته عن طريق ادخال الرقم الامتحاني بشكل مباشر".

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