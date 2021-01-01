"مجزرة زرزور" في روما ليلة رأس السنة

2021/01/01 | 23:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفقت مئات الطيور بعد إطلاق كثير من الأشخاص ألعابا نارية في العاصمة الإيطالية عشية العام الجديد، وفقا لجماعات حقوق الحيوان التي وصفت ما حدث بأنه "مجزرة".

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