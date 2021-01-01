التربية تنشر النتائج النهائية لامتحانات الدور الثالث للسادس الاعدادي

2021/01/01 | 23:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، اليوم الجمعة، عن النتائج النهائية للدور الثالث لمرحلة السادس الاعدادي.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "تنشر وزارة التربية رابط النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي [ العلمي (الاحيائي،التطبيقي) ، الادبي ] / الدور الثالث ، للعام الدراسي 2019 - 2020".- رابط نتائج الفرع العلمي ( التطبيقي ) لجميع المحافظات :https://drive.google.com/drive/folders/1qOmUtxwN7JvJdYIzC9L-bZLaWZ_BrNqy?usp=sharing

- رابط نتائج الفرع العلمي (الاحيائي) لجميع المحافظات:https://drive.google.com/drive/folders/1pnnUl5oia_W2sfNp3W8LgQEYP0v7pzO0?usp=sharing

- رابط نتائج الفرع الادبي لجميع المحافظات :

https://drive.google.com/drive/folders/1IDOAcBaCo0o8Y3p1qkuRz8a4Z9AtBN3_?usp=sharing

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