إدارة الزوراء توضح موقفها من تسمية مدرب جديد خلفا لباسم قاسم

2021/01/01 | 23:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

كشف المكتب الاعلامي لنادي الزوراء اليوم الجمعة، (1 كانون الثاني 2020)، موقف إدارة النادي من تسمية مدرب جديد لفريق الكرة خلفاً للمستقيل باسم قاسم.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن" إدارة النادي معروف عنها اداره نموذجية تتعامل بشكل احترافي في اختياراتها للكوادر التدريبية ولا تتأثر بالضغط الاعلامي الذي يتخذه البعض من اجل غايات معروفه".

وأضاف،" ولديها لجنة فنية مسؤوله عن اختيار المدربين أو اللاعبين وبالتنسيق المشترك مع الهيأة الادارية، والخيارات الموجوده من المدربين سواء كانت محليه أو اجنبيه هي محط احترام لدينا والايام القادمة ستشهد الاختيار الافضل للنوارس".

وكان مدرب فريق الكرة بالنادي باسم قاسم قد قدم إستقالته وتم فسخ عقده بالتراضي مع الادارة.

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