التربية تنشر نتائج امتحانات السادس الاعدادي للدور الثالث

2021/01/01 | 23:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة التربية، الجمعة، نتائج امتحانات السادس الاعدادي [العلمي (الاحيائي، التطبيقي)، الادبي] / الدور الثالث، للعام الدراسي 2019 - 2020.

ونشرت الوزارة في بيان اليوم، (1 كانون الثاني 2021)، رابط النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي [العلمي (الاحيائي، التطبيقي)، الادبي] / الدور الثالث، للعام الدراسي 2019 - 2020 .

-رابط نتائج الفرع العلمي (التطبيقي) لجميع المحافظات :

https://drive.google.com/.../1qOmUtxwN7JvJdYIzC9L-bZLaWZ...

-رابط نتائج الفرع العلمي (الاحيائي) لجميع المحافظات:

https://drive.google.com/.../1pnnUl5oia...

-رابط نتائج الفرع الادبي لجميع المحافظات :

https://drive.google.com/.../1IDOAcBaCo0o8Y3p1qkuRz8a4Z9A...

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