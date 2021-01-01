الحكومة العراقية تصر على إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد

2021/01/01 | 23:31 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ بغداد أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإنتخابات على إصرار الحكومة العراقية لإجراء الإنتخابات في موعدها المحدد، مبيناً أنه سيتم البدء في حملة تجديد سجل الناخبين في الشهر المقبل.وقال “عبدالحسين هنداوي” مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون الإنتخابات في تصريح صحفي تابعته “ايزيدي 24″، أن “الإستعدادات للإنتخابات المبكرة تمت ولا يوجد اي …

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