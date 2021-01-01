"قرار تاريخي" لروسيا يدخل حيز التنفيذ

2021/01/01 | 23:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أصدرت السلطات في روسيا قراراً وصفته النساء في الدولة بـ"التاريخي".

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