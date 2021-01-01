التربية تنشر روابط جديدة لنتائج الدور الثالث لطلبة السادس الإعدادي

2021/01/01 | 23:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلنت وزارة التربية، نتائج امتحانات الدور الثالث للصف السادس الاعدادي بمختلف فروعه.

وذكر بيان للوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، ان وزارة التربية تنشر رابط النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي [ العلمي (الاحيائي،التطبيقي) ، الادبي ] / الدور الثالث ، للعام الدراسي 2019 - 2020 .

- رابط نتائج الفرع العلمي ( التطبيقي ) لجميع المحافظات :

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- رابط نتائج الفرع العلمي (الاحيائي) لجميع المحافظات:

- رابط نتائج الفرع الادبي لجميع المحافظات :

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