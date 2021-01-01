هواوي تزيل ” Tencent games” من متجر تطبيقاتها بسبب خلافات

2021/01/01 | 23:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت تقارير محلية صينية، أن شركة هواوي أزالت مؤخرًا جميع ألعاب شركة “ Tencent games“ المتخصصة في مجال الإنترنت والألعاب، من متجر تطبيقاتها، في نزاع على مشاركة الإيرادات للشركتين الصينيتين.ووفقًا لإعلان رسمي نُشر على تطبيق ألعاب هواوي ولم يخض في التفاصيل، أدخلت“ Tencent games“ منفردة تغييرات كبيرة، في 31 كانون الأول/ ديسمبر، بكيفية […]

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