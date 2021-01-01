وفاة أحد أبرز رموز التيار المتشدد في إيران

2021/01/01 | 23:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفى رجل الدين الإيراني محمد تقي مصباح يزدي، وهو رمز بارز متشدد وأحد أنصار الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، وفقا لوكالة الأنباء "إرنا" الرسمية، الجمعة.ن عمر.

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