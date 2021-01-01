2021/01/01 | 23:53 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مدرب حراس نادي الطلبة عبد الكريم ناعم اعتذاره عن الاستمرار مع فريق الطلبة عقب خسارة فريقه الاخيرة مع الكرخ بنتيجة 2-1.

ناعم وفي بيان نشره كتب فيه :

الطلاب إدارة وجماهير ..

أتمنى لكم النجاح والتوفيق ..



اعتذر عن تكملة المشوار !!

بعد ثلاثة اشهر من العمل وبالتعاون مع إدارة نادينا الطلبة العزيز وملاكه التدريبي المحترم ..



تمكنا بفضل الله من بناء فريق جيد جمع الخبرة والشباب وحقق نتائج جيدة وينتظره مستقبل افضل بقادم الأيام ..

لا يحتاجون فيه الا الدعم المادي والمعنوي ..



الذي أتمنى من السادة المسؤولين في النادي والوزارة والجهات المعنية ان توفره لهذا الفريق الفتي ..



من جهتي كمدرب لحراس المرمى تمكنت من صناعة حارس شاب بدا يتلمس خطواته بشكل صحيح … وهو في طريقه للنجومية ان شاء الله ..



وانا سعيد جدا بذلك ..

كنت أتمنى ان نمضي قدما ومعا لتحقيق المزيد من النجاحات لفريق الطلبة العريق بتاريخه وانجازه وجماهيره ورمزيته ..

لكن للظروف احكام ..



وللخصوصية ..



منزلة أخرى ..



قد تستدعي التفرغ لوقت ما … لذا اقرر اعلان استقالتي وانهاء عملي ..

بعد مدة برغم قصرها وما اعتراها من ظروف صعبة لكنها مفيدة ..



للعمل مع الاخوان في إدارة الطلبة ومدربيهم وادارييهم واعلامهم وكذا جمهورهم الاعز …

واختتم حديثه : محبتي ودعواي..



واسال الله لكم ان يكن عام 2021 عام نجاح وفوز وتطور وتعاون وحل الازمات سيما المالية منها ..



والله ولي التوفيق ..

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد الكريم ناعم هو الاخر يعتذر عن الاستمرار مع الانيق 7 SKY TV.

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