مجلس الشيوخ يصوت على ابطال فيتو ترمب بشأن موازنة الدفاع

2021/01/01 | 23:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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صوت مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، بتخطي فيتو الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد اقرار ميزانية وزارة الدفاع.

وأقر مجلس الشيوخ، بأكثر من ثلثي أعضائه الموازنة البالغة 740 مليار دولار في تصويت إجرائي نادر يوم رأس السنة الجديدة.

وكان الرئيس الأميركي قد قال إنه سيستخدم حق النقض (فيتو) لرفض الميزانية الدفاعية الجديدة، قائلا: "الصين أكبر الرابحين منها".

وغرد ترمب، الذي يغادر مهامه في 20 كانون الثاني، قائلا: "الصين هي الفائز الأكبر من مشروع قانون دفاعنا الجديد!..



سوف أستخدم الفيتو".

وينتقد ترمب الميزانية التي لا تأخذ بعين الاعتبار سعيه لإلغاء المادة 230 من "قانون الإنترنت"، وهي مادة تقنن عمل وسائل التواصل الاجتماعي التي يتهمها الحزب الجمهوري بالعمل ضده.

وصوت الكونغرس بشقيه، مجلسي النواب والشيوخ على الميزانية لعام 2021 وتبلغ قيمتها 740.5 مليار دولار، وتتضمن خصوصا زيادة رواتب موظفي قطاع الدفاع بنسبة ثلاثة في المئة.

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