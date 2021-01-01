2021/01/01 | 23:56 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شهدت محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، سلسلة حوادث جنائية، من بينهما مقتل شقيقين بسبب مشاجرة في قضاء الشطرة. وقال مصدر في شرطة ذي قار، إن “مشاجرة حدثت في قضاء الشطرة أدت إلى مقتل شقيقين بإطلاق نار، فيما تبحث الشرطة عن الطرف الثاني للمشاجرة لتقديمه للعدالة”. وأضاف، أن “الشرطة عثرت على جثة رجل ثلاثيني ملقاة على الطريق بين ناحية العكيكة وگرمة بني سعيد إثر تعرضه لحادث دهس تسبب بكسر ساقه ونزف في الرأس، وقد تعذر التعرف على هوية الجثة لعدم وجود مستمسكات ولوجود تشوه بمنطقة الوجه”. وتابع، أن “شخصًا لقي مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون جراء انقلاب سيارة صالون كانت تقلهم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في ذي قار..



مقتل شقيقين بإطلاق نار وانقلاب سيارة صالون عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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