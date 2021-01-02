حداثة (شيوعية) الإنسان التافه! - طلال الربيعي

2021/01/02 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي علق الرفيق العزيز فؤاد النمري مشكورا على استعراضي -التنبؤ بنهاية الرأسمالية 1-https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704225بقوله -الرفيق العزيز الدكتور طلال منذ أكثر من ثلاثين عاما والميزان التجاري للولايات المتحدة يعاني من عجز سنوي يثزيد على 700 مليار دولاراًالأمر الذي ي ......





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