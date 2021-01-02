محمد وطريقة بناء المجتمع الجديد - عباس علي العلي

2021/01/02 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي قد يكون المنهج الإصلاحي والبناء المعنوي والمادي الذي أختطه محمد النبي الآن في يثرب بعد أن تم تغير تسميتها إلى المدينة له مؤشرات خاصة تتعلق بجوهر التغيير وماهيته، ذلك أن محاولة العبور من واقع قديم إلى واقع جديد يستلزم أولا أن يمتلك صاحب المشروع رؤية محددة الملامح، لها خطوات وأليات ومنهج مغاير لما هو سائد وطبيعي في البيئة الأجتماعية والثقافية، ولكي يكون هذا التغيير وهذا التحول له معنى حقيقي وأثر على ......





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