-أنا أختنق-- الإستغلال والإضطهاد والقمع، من الولايات المتحدة إلى فرنسا - الطاهر المعز

2021/01/02 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطاهر_المعز "أنا أختنق" - من الولايات المتحدة إلى فرنساارتباط الإستغلال الطّبقي بالإضطهاد من "جيمس بالدوين" إلى "راؤول بيك"الطاهر المعزراؤول بيك ( Raoul Peck )، مُخرج سينما ومؤلف نصوص من "هايتي"، وُلد في عاصمتها (بور أو برنس) سنة 1953.



غادرت أُسْرَتُهُ موطنها، سنة 1961، هربًا من الحكم الدكتاتوري لأُسْرة "دوفالييه"، وعاشت في الكونغو.



تخرّج راؤول بيك مُهندسًا، من جامعة برلين، عاصمة ......





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