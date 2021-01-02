الكونغرس يفاجئ ترامب ويسجل سابقه في عهده

2021/01/02 | 00:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} صوت الكونغرس الأميركي، الجمعة، بغالبية كبيرة، لصالح إبطال الفيتو الذي استخدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد إقرار موازنة الدفاع، في سابقة خلال فترته الرئاسية.

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