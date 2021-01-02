بالصور.. السفير الايراني يزور مرقد المهندس

2021/01/02 | 00:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قام سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى بغداد، يوم الجمعة، بزيارة مرقد الشهيد ابو مهدي المهندس وحضر مراسم احياء الذكرى السنوية الاولى لاستشاده ورفاقه.

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