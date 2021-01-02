2021/01/02 | 00:29 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ افاد مصدر أمني، يوم السبت، بانفجار عبوة ناسفة وسط مدينة الناصرية جنوبي العراق.وأخبر مصدر أمني؛ أن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة منزل الناشط المدن يسلام صالح مهدي.واشار إلى أن الأضرار كانت مادية فقط دون وقوع اصابات، لافتا إلى أن القوات الامنية هرعت إلى منطقة التفجير للتحقيق ومعرفة الجهة المنفذة للتفجير.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفجار عبوة ناسفة استهدفت منزل ناشط مدني في الناصرية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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