انفجار يستهدف منزل ناشط مدني في الناصرية

2021/01/02 | 00:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنفجرت عبوة ناسفة على منزل ناشط وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

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