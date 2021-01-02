لندن تغلق مدارسها الابتدائية بسبب كورونا

2021/01/02 | 00:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعةقررت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، إغلاق جميع المدارس الابتدائية في العاصمة لأسبوعين في إطار مواجهة الانتشار السريع لسلالة كورونا المتحورة.وكتب رئيس بلدية لندن صادق خان على "تويتر": "أدركت الحكومة المنطق أخيرا وغيرت قرارها، جميع المدارس الابتدائية في أنحاء لندن ستلقى المعاملة ذاتها".وأضاف: "هذا هو القرار الصحيح، وأريد أن أشكر وزير التعليم على محادثاتنا البناءة خلال اليومين الماضيين".وكشف وزير التعليم البريطاني جافين ويليامسون الأربعاء الماضي عن خطة لتأجيل إعادة فتح المداس الثانوية وفتح معظم المدارس الابتدائية في الوقت المقرر الأسبوع المقبل مع نهاية عطلة عيد الميلاد.

ووفقا للخطة، تقرر إغلاق المدارس الابتدائية فقط في المناطق الأكثر تضررا في البلاد ومنها بعض أجزاء لندن، لكن السلطات المحلية في عدد من المناطق التي تقرر أن تفتح فيها المدارس "اشتكت".

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