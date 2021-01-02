وفاة المتشدد آية الله مصباح اليزدي المقرب من خامنئي

2021/01/02 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران,-(أ ف ب) – توفي آية الله محمد تقي مصباح اليزدي المحافظ المتشدد والمقرب من المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية في ايران آية الله علي خامنئي، الجمعة عن 85 عاما على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا).وأوضحت الوكالة أن اليزدي أدخل المستشفى قبل أيام عدة في طهران بسبب مشكلة في الجهاز الهضمي موردة […]

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