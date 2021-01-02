مدرب الطلبة يكشف سبب إستقالته

2021/01/02 | 01:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قدم أحمد خلف، رسمياً الجمعة، استقالته من تدريب الطلبة؛ بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالنادي.

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