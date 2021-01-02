بعد اكتشاف لغم ملتصق بسفينة نقل .. العراق: لا خطورة على عمليات تصدير النفط

2021/01/02 | 01:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدرت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، توضيحا بشأن ما تم تداوله بوجود جسم غريب على إحدى الناقلات النفطية.وأشارت شركة تسويق النفط العراقية في بيان صادر، اليوم السبت، إلى أن ناقلة النفط مؤجرة من قبل شركة متعاقدة مع شركة تسويق النفط لتعمل …

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