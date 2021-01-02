هل يستطيع بنس تغيير نتيجة الانتخابات لصالح ترامب؟

2021/01/02 | 01:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت دعوى قضائية تقدم بها العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ، لوي غوميرت، إلى جانب جمهوريين آخرين، بأن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، يتمتع بسلطة أحادية الجانب لاتخاذ قرار حيال نتيجة انتخابات 2020، وفقا لما نقلت صحيفة "بوليتيكو".

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