العراق يخلي ناقلة نفط بعد العثور على لغم ملتصق بها

2021/01/02 | 01:26 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش العراقي، اليوم الجمعة، إنه تم إخلاء ناقلة نفط بعد اكتشاف لغم ملتصق بها، مضيفاً أن متخصصي المتفجرات لا يزالون يعملون على تأمين الناقلة.

وأضاف الجيش في بيان أن الناقلة كانت تزود سفينة أخرى بالوقود في المياه الدولية على بعد 28 ميلاً بحرياً (52 كيلو متراً) من الشاطئ في الخليج عندما اكتشف اللغم بعد ظهر أمس الخميس.

وقال مصدر أمني، طلب عدم نشر اسمه، لـ"رويترز": "إنه لغم بحري معقد، وبه حساسات قد تتسبب في انفجار مفاجئ".

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وأضاف المصدر "لم يتعامل فريقنا من قبل مع مثل تلك الألغام، وطلبنا مساعدة من فريق من متخصصي المتفجرات أكثر احترافية".

وقال مصدران أمنيان آخران، إن البحرية العراقية أمنت المنطقة، وعزلت الناقلة عن السفن الأخرى.

ووقعت هجمات عدة على ناقلات نفط في الخليج وفي البحر الأحمر في السنوات القليلة الماضية وسط تصاعد التوتر الإقليمي.

وقال الجيش إنه لم يتضح كيف ثبت اللغم بالناقلة التي استأجرها عميل، لم يتم الكشف عن اسمه، من شركة "سومو" الحكومية لتسويق النفط.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ألحق انفجار أضراراً بناقلة تديرها شركة يونانية عند مرفأ سعودي على البحر الأحمر إلى الشمال مباشرة من الحدود اليمنية.

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