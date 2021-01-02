مانشستر يونايتد يضيق الخناق على المتصدر ليفربول بعد فوزه على استون فيلا

2021/01/02 | 01:26 - المصدر: سفن سكاي

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حقق مانشستر يونايتد فوزاً صعباً على ضيفه استون فيلا بنتيجة 2-1 في المباراة التي ضيفها ملعب الاولد ترافورد لصالح الجولة 17 من الدوري الانكليزي الممتاز.

فتتح اليونايتد سجل الاهداف اولاً عن طريق انتوني مارسيال في الدقيقة (40)، قبل ان يعدل استون فيلا مع بداية الشوط الثاني باقدام برتراند تراوري بعد ان تلقى تمريرة من زميله جاك كريليش في الدقيقة (58)، لكن سرعان ماعدل الشياطين الحمر النتيجة من علامة الجزاء عن طريق برونو فيرنانديز في الدقيقة (61).

بهذه النتيجة ضيق مانشستر الخناق على المتصدر ليفربول بعد ان تساوى مع بالنقاط برصيد 33 ، فيما تراجع الفيلا الى المركز السادس برصيد 26 نقطة.

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