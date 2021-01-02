مانشستر يونايتد يفوز بثنائية ويزاحم ليفربول على الصدارة

2021/01/02 | 01:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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حقق مانشستر يونايتد انتصارًا ثمينًا على حساب ضيفه أستون فيلا، بنتيجة (2-1)، على ملعب أولد ترافورد، مساء الجمعة، ضمن الجولة رقم 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثنائية مانشستر يونايتد، أنتوني مارسيال في الدقيقة (40) وبرونو فرنانديز في الدقيقة (61)، بينما سجل هدف أستون فيلا الوحيد بيرتراند تراوري في الدقيقة (58).

وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن ليفربول المتصدر، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 26 نقطة في المركز السادس.

المصدر: كورة

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