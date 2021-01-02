الرئيس الجزائري العائد من العلاج يوقّع المرسوم الخاص بتعديل الدستور

2021/01/02 | 02:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجزائر-(أ ف ب) – وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الجمعة المرسوم الرئاسي الخاص بتعديل الدستور، وذلك بعد عودته الثلاثاء من ألمانيا حيث تلقى على مدى شهرين العلاج إثر إصابته بكوفيد-19.ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان لرئاسة الجمهورية أنه بعد التوقيع على المرسوم الرئاسي الخاص بهذا التعديل، سيصدر النص الجديد في الجريدة الرسمية.وجاء […]

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