الكونغرس يوجّه صفعة غير مسبوقة لترامب في توقيت حرج

2021/01/02 | 02:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن,– (أ ف ب) – وجّه الكونغرس الأميركي الجمعة صفعة غير مسبوقة لدونالد ترامب عبر التصويت، بغالبيّة كبيرة، لصالح إبطال الفيتو الذي استخدمه الرئيس المنتهية ولايته ضدّ إقرار موازنة الدفاع.وأقرّ مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريّون، بـ81 صوتًا مقابل 13، الموازنة المذكورة البالغة 740 مليار دولار رغم “اعتراضات الرئيس”، وذلك خلال جلسة طارئة […]

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