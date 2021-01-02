الحياة لعبة وهذه قوانينها | 3 - إسلام بحيري

2021/01/02 | 02:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إسلام_بحيري مع من يتواصل الله؟ هل يوجد أشخاص مميزون؟ هل هناك أوقات خاصة؟ = كل الناس مميزون، وكل اللحظات من ذهب.



لا يوجد شخص أو وقت مميز أكثر من الآخر.



يختار الكثير من الناس أن يؤمنوا بأن الله يتواصل بطرق خاصة ومع أشخاص مميزين فقط.



وهذا يؤدي إلى إبعاد الناس عن مسؤولية سماع رسالتي، ناهيك عن تلقيها (وهي مسألة أخرى)، ويسمح لهم بأخذ كلمة شخص آخر في كل شيء، فأنت لست مضطرًا للاستماع إلي، لأنك قررت بالفعل أن الآخ ......





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