2021/01/02 | 02:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_الشفيع_عيسى لله فى خلقه شئون ؟؟ والأمر ذو شجون ..! ، وفى مجال "التطبيع" مع إسرائيل نجد حالات عربية متعددة نستشف منها ذرائع مستبطنة ضِمْناً أو مُضْمَرة ، وربما يقاس فى كل حالة منها على أمثلة، نرى أنه لا يقاس عليها إلا بشِقّ الأنفس، وأنها قد ترنو إلى اقتفاء أثر نماذج و إن كان يصعب تطبيقها، إن صلح تطبيقها من حيث الأصل.الحالة الأولى ، بدأت المسار، ويبدو أنها تقيس على المثال (الإسرائيلى) نفسه، وربما المثال " ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعقيباتٌ على الذرائع الضَّمنيّة للمطبِّعين المُحْدَثين : أمثلة لايُقاس عليها و نماذج غير قابلة للتطبيق - محمد عبد الشفيع عيسى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعقيباتٌ على الذرائع الضَّمنيّة للمطبِّعين المُحْدَثين : أمثلة لايُقاس عليها و نماذج غير قابلة للتطبيق - محمد عبد الشفيع عيسى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).