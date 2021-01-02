2021/01/02 | 02:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مانشستر يونايتد يلحق بليفربول إلى صدارة الدوري الإنكليزي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مانشستر يونايتد يلحق بليفربول إلى صدارة الدوري الإنكليزي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مانشستر يونايتد يلحق بليفربول إلى صدارة الدوري الإنكليزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).