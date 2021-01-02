الولايات المتحدة.. إصابات كورونا تتجاوز الـ20 مليونا

2021/01/02 | 03:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

تجاوزت إصابات كورونا في الولايات المتحدة الـ20 مليونا، مع سعي المسؤولين لتسريع حملة التطعيم وظهور سلالة من الفيروس أكثر انتشارا في ولايات كولورادو وكاليفورنيا وفلوريدا.

وشهدت الولايات المتحدة قفزة في عدد الوفيات اليومية بالفيروس منذ عطلة عيد الشكر حيث توفي 78 ألفا في ديسمبر.

ولقي 345 ألفا إجمالا حتفهم بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ ظهور الفيروس أواخر عام 2019.

المصدر: RT

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