بين رأس السنة الميلاديّة الجديدة ورؤوس الرعاة الثلاث... نذكّر حتّى لا ننسى - هاجر منصوري

2021/01/02 | 03:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاجر_منصوري أدرك أنّه لا رابط بين الرأس الأوّل والرؤوس الثلاثة إلاّ على مستوى اللفظ، ولكن في استعارة اللفظ مجاز لغويّ يعبر بنا إلى خطورة الأوضاع في تونس وفظاعة بعض وقائع السنة الماضيّة وحتّى قبلها.



وها قد تصّاعد إلينا رأس هذه السنة الجديدة متعاليا متخايلا، دون أن يخفي عنّا شريطا كاملا من الأحداث عاشتها تونس، فيها أينعت رؤوس وهرمت أخرى، وطأطأت رؤوس وقطعت أخرى.



وفي عين التونسيّ/ة المقبل/ة على سنة جديدة، سعي ......





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