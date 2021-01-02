نصفهم في إيران.. حوادث الطيران التجاري في 2020

2021/01/02 | 04:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصفهم في إيران..حوادث أقل وضحايا أكثر في الطيران التجاري خلال 2020

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