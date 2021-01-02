صحيفة: واشنطن بغداد تحذران طهران وميليشياتها من استهداف أميركيين

2021/01/02 | 05:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت الولايات المتحدة والعراق تحذيرا إلى إيران والميليشيات التي تدعمها، وتوعدت برد سريع على أي هجمات تستهدف الدبلوماسيين أو القوات العسكرية الأميركية، وفقا لما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

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