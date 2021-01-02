الخامس خلال شهرين.. اغتيال صحفي برصاص

2021/01/02 | 05:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي صحفي وناشط حقوقي أفغاني مصرعه، الجمعة، إثر تعرضه لإطلاق نار على يد مسلحين مجهولين، غربي أفغانستان، وفقا للسلطات.

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