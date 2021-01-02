جنازة ديموقراطية في دولة دكتاتورية - نادية خلوف

2021/01/02 | 06:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف هل يحقّ لنا أن نسأل؟بالطّبع لا! لأنّ المقدّس سوف يسقط، ونحن لا نريد ذلك.لا أرغب في الدّخول في أسماء أشخاص لا أعرفهم مهما كانوا جيدين أو سيئين ،فقد سوف أدخل في التّسميات ، وفي صلب التفكير الدكتاتوري الذي لا يسمح لأي شخص أن يتجاوز السّقف الذي وضعه ،ولن يتجاوزه أي فنّان أو "مبدع" وصل إلى مركز ما في دولة الدكتاتورية .قبل أيام مات أحد الفنانين السّوريين "موتاً طبيعياً"، فكان بطلاً قومياً با ......





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